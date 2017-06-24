Лента RSS
Подписаться на ленту
24 июня 2017, суббота, 01:51
+19°C
Завтра +22°C
+19°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,15
24. 06. 2017

Минфин подал апелляцию по "долгу Януковича"

 
Министерство финансов Украины в пятницу, 23 июня, направило в Английский апелляционный суд документы для инициирования апелляционного обжалования решения Высокого суда Лондона от 29 марта 2017 относительно еврооблигаций на 3 миллиарда долларов, которые находятся в собственности России, сообщается на сайте министерства.
 
Напомним, в марте суд Лондона ускоренно рассмотрел иск России к Украине о долге в 3 миллиарда долларов.
 
"Украина уверена в аргументах апелляции и в своей сильной позиции в Апелляционном суде", − отметили в Минфине.
 
По данным ведомства, слушания апелляции предварительно назначено на вторую половину января 2018 года.
 
Ранее сообщалось, что Высокий суд Лондона отложил вынесение промежуточного решения по делу о долге Украины перед Россией.
 
Москва: Суд обязал Киев заплатить "долг Януковича"

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Украина
Анекдот все анекдоты

– Девочки, а кто-нибудь встречался с мужчиной старшего возраста? Как это? Какие будут советы?

– Пенсия у них после 5-го.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.