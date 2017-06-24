Минфин подал апелляцию по "долгу Януковича"

Министерство финансов Украины в пятницу, 23 июня, направило в Английский апелляционный суд документы для инициирования апелляционного обжалования решения Высокого суда Лондона от 29 марта 2017 относительно еврооблигаций на 3 миллиарда долларов, которые находятся в собственности России, сообщается на сайте министерства.

Напомним, в марте суд Лондона ускоренно рассмотрел иск России к Украине о долге в 3 миллиарда долларов.

"Украина уверена в аргументах апелляции и в своей сильной позиции в Апелляционном суде", − отметили в Минфине.

По данным ведомства, слушания апелляции предварительно назначено на вторую половину января 2018 года.

Ранее сообщалось, что Высокий суд Лондона отложил вынесение промежуточного решения по делу о долге Украины перед Россией.

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Источник: korrespondent.net