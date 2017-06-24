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24. 06. 2017

Впервые за долгое время вырос рейтинг одобрения Трампа

 
По данным опроса Harvard-Harris Poll для издания Hill, рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа вырос впервые за долгое время.
 
По результатам исследования, 48% респондентов одобряют деятельность Трампа на посту главы государства и 52% американцев недовольны его работой.
 
Отмечается, что предыдущий опрос показал 45% респондентов поддерживающих американского лидера.
 
Опрос проводился с 19 по 21 июня, в нем приняли участие 2237 зарегистрированных избирателей.
 
Напомним, в середине мая рейтинг одобрения Трампа упал до минимума с момента инаугурации главы государства 20 января и составил всего 38%.
 
Трамп самый непопулярный президент США с 1945 года − опрос

Источник: korrespondent.net
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