Впервые за долгое время вырос рейтинг одобрения Трампа

По данным опроса Harvard-Harris Poll для издания Hill, рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа вырос впервые за долгое время.

По результатам исследования, 48% респондентов одобряют деятельность Трампа на посту главы государства и 52% американцев недовольны его работой.

Отмечается, что предыдущий опрос показал 45% респондентов поддерживающих американского лидера.

Опрос проводился с 19 по 21 июня, в нем приняли участие 2237 зарегистрированных избирателей.

Напомним, в середине мая рейтинг одобрения Трампа упал до минимума с момента инаугурации главы государства 20 января и составил всего 38%.

Трамп самый непопулярный президент США с 1945 года − опрос

Источник: korrespondent.net