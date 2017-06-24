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24. 06. 2017

На Донбассе началось "хлебное перемирие"

 
В зоне проведения АТО на Донбассе с 00.00 24 июня вступило в силу очередное перемирие, названное "хлебным", так как связано с необходимостью уборки урожая. Предполагается, что новый режим тишины продлится до 31 августа.
 
Напомним, договоренностей о перемирии на период уборки урожая 21 июня достигли участники Трехсторонней контактной группы (ТГК) на заседании в Минске.
 
Спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что силы антитеррористической операции готовы к прекращению огня с 24 июня, однако готовы открывать огонь в случае угрозы жизни своих бойцов, передает Интерфакс-Украина.
 
"Мы готовы к режиму перемирия. Мы его будем соблюдать. Однако мы будем адекватно реагировать на действия противника", – заявил Мотузяник.
 
При этом он акцентировал, что Украина всегда выполняет Минские соглашения, в частности, каждая договоренность о прекращении огня в зоне АТО украинскими военными соблюдалась неукоснительно.
 
"Мы открываем огонь лишь в случае реальной угрозы жизни наших военных на Донбассе", – отметил спикер Минобороны.
 
В свою очередь, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко подчеркнула важность перемирия  для решения экологических проблем и проведения ремонтных работ на объектах инфраструктуры Донбасса.
 
"Если будет соблюдаться тишина − будет шанс провести ремонтные работы на ДФС (Донецкая фильтровальная станция − ред.), Авдеевском коксохиме и других предприятиях вблизи линии столкновения", − написала Геращенко в Facebook.
 
Ранее сообщалось, что штаб АТО предложил ввести на Донбассе "образовательный день тишины" на период выпускных вечеров.

Источник: korrespondent.net
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