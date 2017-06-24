На Донбассе началось "хлебное перемирие"

В зоне проведения АТО на Донбассе с 00.00 24 июня вступило в силу очередное перемирие, названное "хлебным", так как связано с необходимостью уборки урожая. Предполагается, что новый режим тишины продлится до 31 августа.

Напомним, договоренностей о перемирии на период уборки урожая 21 июня достигли участники Трехсторонней контактной группы (ТГК) на заседании в Минске.

Спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что силы антитеррористической операции готовы к прекращению огня с 24 июня, однако готовы открывать огонь в случае угрозы жизни своих бойцов, передает Интерфакс-Украина.

"Мы готовы к режиму перемирия. Мы его будем соблюдать. Однако мы будем адекватно реагировать на действия противника", – заявил Мотузяник.

При этом он акцентировал, что Украина всегда выполняет Минские соглашения, в частности, каждая договоренность о прекращении огня в зоне АТО украинскими военными соблюдалась неукоснительно.

"Мы открываем огонь лишь в случае реальной угрозы жизни наших военных на Донбассе", – отметил спикер Минобороны.