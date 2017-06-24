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24. 06. 2017

Катар призвал пересмотреть требования арабских стран

Катар назвал нереалистичными требования арабских государств по разрешению кризиса и призвал пересмотреть их, сообщает Аl Аrabiya.

Напомним, крупнейшие арабские державы объявили о разрыве отношений с Катаром, обвинив его в финансировании терроризма и вмешательстве во внутренние дела соседних государств. Позже Кувейт передал властям Катара список требований четырех арабских стран, которые необходимы для восстановления разорванных дипломатических отношений.

Сообщается, что глава катарского МИД Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани также назвал наложенные на Катар санкции "нелегальными" и нарушающими суверенитет страны.

Катарский МИД после изучения документа представит подходящий ответ, который будет передан через Кувейт, выступающий посредником в усилиях по урегулированию.
 
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн требуют от Дохи разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и ликвидировать спутниковый телеканал Al Jazeera.

Источник: korrespondent.net
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