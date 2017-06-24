Катар призвал пересмотреть требования арабских стран

Катар назвал нереалистичными требования арабских государств по разрешению кризиса и призвал пересмотреть их, сообщает Аl Аrabiya.
Напомним, крупнейшие арабские державы объявили о разрыве отношений с Катаром, обвинив его в финансировании терроризма и вмешательстве во внутренние дела соседних государств. Позже Кувейт передал властям Катара список требований четырех арабских стран, которые необходимы для восстановления разорванных дипломатических отношений.
Сообщается, что глава катарского МИД Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани также назвал наложенные на Катар санкции "нелегальными" и нарушающими суверенитет страны.
Источник: korrespondent.net