Депутаты ЕС посетили Авдеевку и пункт пропуска Майорское

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сообщила в Facebook, что члены Европейского парламента посетили Авдеевку и контрольный пункт въезда/выезда Майорское на Донбассе.

Отмечается, что в состав группы вошли евродепутаты Петрас Аустрявичус и Анна Фотыга вместе с послами Словении в Украине Наташей Прах, Хорватии – Томиславом Видошевичем, Португалии – Марией Кристиной Ди Алмейдой.

"Наши смелые европейские друзья побывали в Авдеевке, они стали первыми европейцами, которые своим глазами увидели разрушенную Промку, пообщались с ребятами из легендарной 72-й бригады. Они шокированы информацией: за последние девять месяцев, когда 72-я защищает Авдеевку, погибли 57 героев этой бригады", – написала вице-спикер.

По словам Геращенко, кроме темы безопасности, европейские коллеги уделили внимание гуманитарной проблематике, побывав на КПВВ Майорское, где они пообщались с жителями оккупированных территорий.

Евродепутаты посетили Авдеевский коксохим и приняли участие в расширенном совещании с участием местной власти, чиновников и депутатов.

"Мы приняли совместное коммюнике по результатам этого совещания, мы активизируем совместные усилия по информированию ЕС в отношении экологических проблем Донбасса, просим увеличить помощь по программам мониторинга экологической ситуации, для решения экологических проблем, разминирования", – сообщила Геращенко.

Напомним, в январе министр иностранных дел Украины Павел Климкин и новый председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц посетили контрольно-пропускной пункт въезда-выезда Пищевик на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net