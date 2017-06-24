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24. 06. 2017

В Мекке предотвратили теракт в знаменитой мечети


Службы безопасности Саудовской Аравии предотвратили атаку террористов, целью которых была Заповедная мечеть в Мекке, сообщает Al Arabiya.
 
Официальный представитель МВД королевства Мансур ат-Турки рассказал, что боевики планировали осуществить серию из трех атак в разных местах по стране. Одно из нападений планировалось в провинции Джидда, два других − в Мекке.
 
По данным силовиков, террорист-смертник укрылся в одном из жилых зданий Мекки и открыл огонь по сотрудникам служб безопасности, после чего подорвал себя. Во время операции пострадали шесть человек и еще пять полицейских. 
 

Cмотрите фотогалерею: В Мекке предотвратили теракт в знаменитой мечети

Министр внутренних дел Саудовской Аравии сообщил, что сотрудники службы безопасности задержали пять человек в связи с предотвращенной атакой террористов на Заповедную мечеть в Мекке, передает Reuters. По его словам, среди задержанных есть одна женщина.

Заповедная мечеть − крупнейшая в мире мечеть, во внутреннем дворе которой находится главная святыня ислама − Кааба.

Ранее иракские военные заявили, что боевики группировки "Исламское государство" взорвали главную мечеть Мосула Ан-Нури. Террористы обвинили в ударе США.

На обвинения боевиков коалиция США заявила, что не бомбила мечеть в Мосуле.

Источник: korrespondent.net
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