Службы безопасности Саудовской Аравии предотвратили атаку террористов, целью которых была Заповедная мечеть в Мекке, сообщает Al Arabiya.
Cмотрите фотогалерею: В Мекке предотвратили теракт в знаменитой мечети
Министр внутренних дел Саудовской Аравии сообщил, что сотрудники службы безопасности задержали пять человек в связи с предотвращенной атакой террористов на Заповедную мечеть в Мекке, передает Reuters. По его словам, среди задержанных есть одна женщина.
Заповедная мечеть − крупнейшая в мире мечеть, во внутреннем дворе которой находится главная святыня ислама − Кааба.
Ранее иракские военные заявили, что боевики группировки "Исламское государство" взорвали главную мечеть Мосула Ан-Нури. Террористы обвинили в ударе США.
На обвинения боевиков коалиция США заявила, что не бомбила мечеть в Мосуле.
Источник: korrespondent.net