В Мекке предотвратили теракт в знаменитой мечети



Службы безопасности Саудовской Аравии предотвратили атаку террористов, целью которых была Заповедная мечеть в Мекке, сообщает Al Arabiya.

Официальный представитель МВД королевства Мансур ат-Турки рассказал, что боевики планировали осуществить серию из трех атак в разных местах по стране. Одно из нападений планировалось в провинции Джидда, два других − в Мекке.

По данным силовиков, террорист-смертник укрылся в одном из жилых зданий Мекки и открыл огонь по сотрудникам служб безопасности, после чего подорвал себя. Во время операции пострадали шесть человек и еще пять полицейских.

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Министр внутренних дел Саудовской Аравии сообщил, что сотрудники службы безопасности задержали пять человек в связи с предотвращенной атакой террористов на Заповедную мечеть в Мекке, передает Reuters. По его словам, среди задержанных есть одна женщина. Заповедная мечеть − крупнейшая в мире мечеть, во внутреннем дворе которой находится главная святыня ислама − Кааба. Ранее иракские военные заявили, что боевики группировки "Исламское государство" взорвали главную мечеть Мосула Ан-Нури. Террористы обвинили в ударе США. На обвинения боевиков коалиция США заявила, что не бомбила мечеть в Мосуле.

Источник: korrespondent.net