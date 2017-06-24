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24. 06. 2017

Украину посетят ключевые министры США - посол

 
Посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что приглашения посетить Украину в ближайшее время получии глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон, министр обороны Джеймс Мэттис и министр энергетики Рик Перри, передает Укринформ.
 
"Президент (Петр Порошенко – ред.) пригласил нескольких министров приехать в Украину. Очевидно, что официальные анонсы будут сделаны позже, но я могу сказать, что в этом году мы ожидаем министра энергетики США, государственного секретаря, министра обороны, несмотря на его очень сложный график", − заявил посол.
 
По его словам, такие визиты "безусловно дадут возможность выйти на конкретные решения". Сейчас же происходит работа по подготовке соответствующих соглашений и решений.
 
Чалый также отметил, что в администрации президента США Дональда Трампа "подтвердили, что видят Украину в качестве важного партнера".
 
Ранее сообщалось, что 20 июня президент Украины Петр Порошенко впервые встретился с Трампом.
 
Корреспондент.net разбирался в итогах визита главы государства в США.

Источник: korrespondent.net
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