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24. 06. 2017

СМИ: У Трампа осудили проект санкций против России

 
Администрация президента США Дональда Трампа раскритиковала законопроект об ужесточении санкций против России, сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
 
По его словам, Белый дом выступает против положений, которые могут быть рассмотрены как ущемление полномочий президента. Особую обеспокоенность вызывает процесс рассмотрения решения Конгрессом, который может позволить Белому дому и Сенату блокировать отмену санкций президентом.
 
Наопомним, ранее Сенат одобрил новые санкции против России и Ирана. Меры против России были "пришиты" к законопроекту по Ирану в виде поправки, чтобы ускорить их прохождение и затруднить возможный отказ Трампа подписать законопроект. 
 
Как сообщал Корреспондент.net, республиканское большинство Палаты представителей притормозило голосование по санкциям против России, которые ранее одобрил Сенат.

Источник: korrespondent.net
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