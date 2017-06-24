Госдеп: Россия финансирует сепаратистов Донбасса

В Госдепартаменте США заявили, что подконтрольные РФ сепаратисты пытаются не позволить международному сообществу увидеть, что происходит в Донбассе, передает Голос Америки.

"Управляемые Россией сепаратисты пытаются не позволить международному сообществу увидеть, что происходит на востоке Украины. Нам известно, что Россия руководит так называемыми сепаратистами, финансирует и обучает их" - заявила пресс-атташе Госдепа Хизер Нойерт.

В Госдепе призвали Москву использовать свое влияние, чтобы сепаратисты прекратили запугивать наблюдателей ОБСЕ.

"США глубоко обеспокоены тревожной тенденцией к насилию и запугиванию ОБСЕ со стороны управляемых Россией сепаратистов. Информация, получаемая от наблюдателей, является одним из надежных источников, через которые как мы, так и мир могут увидеть, какие опустошения происходят в этой части Украины", – добавила Нойерт.

Ранее в ОБСЕ заявили, что Россия подрывает усилия по прекращению боевых действий на востоке Украины и отказывается осуждать запугивание миссии ОБСЕ.

США: Москва должна обеспечить безопасность ОБСЕ на Донбассе

Источник: korrespondent.net