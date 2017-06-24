Лента RSS
Подписаться на ленту
24 июня 2017, суббота, 06:23
+19°C
Завтра +22°C
+19°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,15
24. 06. 2017

Госдеп: Россия финансирует сепаратистов Донбасса

 
В Госдепартаменте США заявили, что подконтрольные РФ сепаратисты пытаются не позволить международному сообществу увидеть, что происходит в Донбассе, передает Голос Америки.
 
"Управляемые Россией сепаратисты пытаются не позволить международному сообществу увидеть, что происходит на востоке Украины. Нам известно, что Россия руководит так называемыми сепаратистами, финансирует и обучает их" - заявила пресс-атташе Госдепа Хизер Нойерт.
 
В Госдепе призвали Москву использовать свое влияние, чтобы сепаратисты прекратили запугивать наблюдателей ОБСЕ.
 
"США глубоко обеспокоены тревожной тенденцией к насилию и запугиванию ОБСЕ со стороны управляемых Россией сепаратистов. Информация, получаемая от наблюдателей, является одним из надежных источников, через которые как мы, так и мир могут увидеть, какие опустошения происходят в этой части Украины", – добавила Нойерт.
 
Ранее в ОБСЕ заявили, что Россия подрывает усилия по прекращению боевых действий на востоке Украины и отказывается осуждать запугивание миссии ОБСЕ.
 
США: Москва должна обеспечить безопасность ОБСЕ на Донбассе
 
 

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Мир
Анекдот все анекдоты

– Девочки, а кто-нибудь встречался с мужчиной старшего возраста? Как это? Какие будут советы?

– Пенсия у них после 5-го.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.