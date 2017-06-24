Лента RSS
Подписаться на ленту
24 июня 2017, суббота, 06:24
+19°C
Завтра +22°C
+19°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,15
24. 06. 2017

В Лондоне эвакуируют жителей пяти зданий

 
На севере Лондона срочно эвакуируют жителей более 800 квартир в пяти жилых башнях из-за опасений по поводу несоответствия требованиям пожарной безопасности облицовки зданий, передает русская служба ВВС.
 
В муниципальном совете лондонского района Камден сообщили, что жители будут эвакуированы для проведения в здании противопожарных работ. Небезопасную облицовку здания полностью заменят.
 
Как выяснилось, облицовка пяти башен в районе Камден аналогична той, что использовалась в многоэтажном доме Grenfell Tower, где в результате пожара погибли 79 человек.
 
Сначала сообщалось, что будут эвакуированы жители только одного многоэтажного дома в этом районе. Однако после проведения проверки стало известно, что противопожарные работы будут вестись в пяти многоэтажных домах.

Как ожидается, работы по замене облицовки зданий займут от трех до четырех недель. Жителей эвакуируемых домов переселяют в отели и другие места временного размещения.

Напомним, 23 июня лондонская полиция официально подтвердила, что возгорание холодильника в одной из квартир стало причиной пожара в Grenfell Tower.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Мир
Анекдот все анекдоты

– Девочки, а кто-нибудь встречался с мужчиной старшего возраста? Как это? Какие будут советы?

– Пенсия у них после 5-го.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.