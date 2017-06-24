Оползень в Китае: под завалами более 100 человек

В уезде Маосянь китайской провинции Сычуань более ста человек оказались погребены под завалами и потоками грязи в результате схода оползня, передает русская служба ВВС.

Отмечается, что стихией были разрушены около 40 домов.

На пострадавшей территории идет поисково-спасательная операция. Спасатели пытаются найти выживших.

Причиной схода оползня стали проливные дожди.

В Китае из-за оползня свалки осудили 45 человек

Ранее сообщалось, что сильные проливные дожди привели к оползням в Бангладеш. В результате происшествия погибли не менее 61 человека, десятки пропали без вести.

Источник: korrespondent.net