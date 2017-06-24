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24. 06. 2017

Оползень в Китае: под завалами более 100 человек

 
В уезде Маосянь китайской провинции Сычуань более ста человек оказались погребены под завалами и потоками грязи в результате схода оползня, передает русская служба ВВС.
 
Отмечается, что стихией были разрушены около 40 домов.
 
На пострадавшей территории идет поисково-спасательная операция. Спасатели пытаются найти выживших. 
 
Причиной схода оползня стали проливные дожди.
 
В Китае из-за оползня свалки осудили 45 человек
 
Ранее сообщалось, что сильные проливные дожди привели к оползням в Бангладеш. В результате происшествия погибли не менее 61 человека, десятки пропали без вести.

Источник: korrespondent.net
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