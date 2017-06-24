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24. 06. 2017

Польша хочет закрыть пешеходный пункт пропуска в Угринове

Пограничная служба Польша не рекомендует продлевать действие экспериментального пешеходного пункта пересечения границы Угринов−Долгобичив, который истекает в июне, пишет Европейская правда.

Активист инициативы Пешеходные переходы Якуб Логинов сообщил, что получил официальное письмо по этому вопросу от Люблинского воеводства. В нем, в частности, заверили, что заинтересованы в продолжении работы пункта пересечения и направили запрос в соответствующие службы.

В то же время пограничная служба Польши в ответ сообщила, что не рекомендует продлевать действие пункта пропуска из-за отсутствия условий, гарантирующих безопасность людей, пересекающих границу пешком.

В документе указано, что "дальнейшая судьба проекта должна зависеть от создания соответствующих условий и инфраструктуры, сделанных исключительно для пешеходов".

Польские пограничники отметили, что в пункте пересечения значительно возросло количество автобусов, поскольку он предназначен для автомобильного транспорта.

Напомним, в конце 2016 года Польша также обратилась к Украине с просьбой не продлевать срок действия пешеходного пункта пересечения границы Угринов-Долгобычив, однако в итоге согласилась продлить эксперимент до 30 июня 2017 года.

Пограничники проводят эксперимент на границе с Польшей

Источник: korrespondent.net
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