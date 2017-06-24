Итоги 23.06: Дело против Гужвы, удар России по ИГ

Гужве предъявили обвинение в вымогательстве Главному редактору интернет-издания Страна.ua Игорю Гужве официально вручили подозрение по делу о вымогательстве, сообщила его адвокат Елена Лукаш. "Только что ознакомился с пидозрой. Это полный бред и ложь. Удивительный документ − ни одного слова правды", − заявил главред Страна.ua. В ГПУ сообщили, что главному редактору Страна.ua грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Гужва является фигурантом еще одного дела − о неуплате 17,7 миллиона гривен налогов.

Также Генпрокуратура обнародовала первые фрагменты видеозаписи, на которой два человека разговаривают о суммах и снятии материалов с сайта. Утверждается, что один из этих людей – Игорь Гужва.

На другом видео утверждается, что это момент передачи денег от посредника народного депутата Украины посреднику руководителя интернет-издания Страна.ua.

Корреспондент.net собрал информацию о реакции на ситуацию задержания Гужвы.

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Источник: korrespondent.net