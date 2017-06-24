КНДР о смерти американского студента: Мы жертвы

Северная Корея впервые ответила на обвинения в жестоком обращении с 22-летним американским студентом Отто Уомбиером, которого 17 месяцев держивала в тюрьме, передает The New York Times.

13 июня КНДР освободила Отто Вомбиера, приговоренного к 15 годам за попытку сорвать со стены политический плакат в одном из помещений гостиницы, где он остановился. На момент освобождения он находился в коме. 20 июня Отто Вомбиер умер.

Пхеньян заявил, что Уомбиер получал медицинскую помощь и с ним обращались достойно, несмотря на то, что он был "врагом государства".

"Хотя у нас не было причин проявлять милосердие к такому врага государства, мы оказывали ему медицинскую помощь со всем уважением к гуманитарным основам до его возвращения в США, учитывая, что его состояние ухудшалось", - сказано в заявлении.

Власти КНДР добавили, что не понимают почему Уомбиер умер так внезапно после возвращения домой, потому что показатели его здоровья были нормальными после освобождения.

"Хотим объяснить, мы самая большая жертва этого инцидента", - заявил представитель северокорейского МИД, назвав обвинения в издевательствах безосновательными.

В то же время, в МИД КНДР заявили, что студент стал жертвой политики санкций и давления на Северную Корею, а "клеветническая кампания" заставляет сделать вывод, что "гуманизм и добросердечность к врагу это табу и в дальнейшем мы должны заострять лезвие закона".

Отметим, что семья Отто Уормбира отказалась от вскрытия. По словам коронера, был проведен только внешний осмотр тела.

Источник: korrespondent.net