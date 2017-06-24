В США коп по ошибке выстрелил в чернокожего коллегу

В американском городе Сент-Луис штата Миссури полицейский ранил афроамериканца, который также является копом, приняв его за преступника, передает AP.

Сообщается, что трое афроамериканцев угнали транспортное средство. Полиция стала преследовать злоумышленников. В ответ угонщики открыли огонь и врезались.



Подозреваемые покинули автомобиль и попытались скрыться. Полицейский-афроамериканец, который был не при исполнении обязанностей, увидел произошедшее из окна своего дома и выбежал, чтобы помочь своим коллегам.

С собой он взял табельное оружие. Двое полицейских крикнули ему лечь на землю, но потом узнали и попросили встать и подойти к ним. В это время приехал другой офицер полиции.

Он увидел афроамериканца, который шел к полицейским, также не узнал его и открыл огонь, ранив его в руку.



Что касается злоумышленников, то одного подозреваемого в угоне полицейские задержали, ранив его в колено. Он был госпитализирован, а затем помещен под стражу. Второй был арестован на месте преступления, а третьему удалось скрыться. Он объявлен в розыск.

Как известно, в США убийство полицейскими чернокожих не раз становилось поводом для масштабных протестов.

Источник: korrespondent.net