Сутки в АТО: почти полсотни обстрелов

За прошедшие сутки сепаратисты 48 раз обстреляли позиции украинских военных, в результате чего двое бойцов ВСУ получили ранения, передает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что самая тяжелая ситуация была зафиксирована на Луганском направлении - здесь зафиксировано 27 фактов применения противником оружия.

Больше всего обстрелов состоялось в районе Бахмутской трассы, где незаконные вооруженные формирования неоднократно накрывали плотным огнем из минометов калибра 120 и 82 мм, 122-мм артиллерии позиции украинских военных вблизи Крымского.

Кроме того, уже вечером сепаратисты открывали огонь из минометов неподалеку Новотошковского, Новоалександровки, Новозвановки, Счастья и Попасной. Также в течение дня из пехотного вооружения они стреляли в районе Лобачевого, Донца и Нижнетеплого.

В то же время на Приморском направлении сепаратисты 13 раз применяли оружие против подразделений сил АТО.

Обстреляв еще утром опорные пункты ВСУ в районе Широкиного и Водяного из 122-мм артиллерийских систем, в течение дня сепаратисты почти не применяли оружие.

Однако с наступлением сумерек противник снова активизировался. В частности, из 120-мм минометов сепаратисты снова совершили обстрел недалеко от Лебединского, а из минометов калибра 82 мм - в районе Талаковки.

Также сепаратисты неоднократно, используя стрелковое оружие и гранатометы различных модификаций, открывали огонь по украинским военным возле Широкиного, Гнутового, Павлополя, Богдановки и Новотроицкого.

Что касается Донецкого направления, то днем на нем установилось относительное затишье. Однако уже вечером сепаратисты обстреляли в районе Зайцевого один из опорных пунктов сил АТО из минометов калибра 82 мм.

Несколько позже сепаратисты трижды открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров по оборонительным позициям ВСУ в южном пригороде Авдеевки, а также возле поселка Пески.

Тем временем на Донбассе началось "хлебное перемирие", названное так в связи с необходимостью уборки урожая.

Источник: korrespondent.net