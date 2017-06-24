Оползень в Китае: число пропавших выросло

Число пропавших без вести после схода оползня в китайской провинции Сычуань выросло до 141 человек (ранее сообщалось о 100 человек), передает Женьминь жибао.

Сообщается, что поиски на месте бедствия пока не дают результатов.

По словам пресс-секретаря правительства региона, после нескольких часов поисково-спасательных работ из-под массы горных пород удалось извлечь только двух человек.

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился ускорить спасательные мероприятия.

Напомним, что весной в Киргизии оползень накрыл село. Погибли более двадцати человек.

Источник: korrespondent.net