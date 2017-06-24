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24. 06. 2017

Иванку Трамп допросят по краже дизайна босоножек

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп должна дать показания в связи с обвинениями в том, что ее компания IT Collection LLC скопировала дизайн туфель другого бренда. Соответствующее постановление вынес суд в Нью-Йорке.

Судья Кэтрин Форест отклонила доводы защиты о том, что Иванка Трамп слишком занята, чтобы ответить на вопросы по данному делу из-за работы "высокопоставленным правительственным чиновником" в Белом доме.

И все же судья учла занятость Иванки и согласилась на то, чтобы она дала показания в Вашингтоне, где сейчас проживает, и ограничила время допроса двумя часами. В соответствии с постановлением суда, Иванка должна дать показания до конца октября текущего года.

"Публичные заявления Иванки Трамп об активном и всеобъемлющем участии в управлении брендом приводят к разумному выводу о том, что обувь не может быть выпущена без ее одобрения. В такой ситуации уместно, чтобы Иванка Трамп дала показания", - говорится в постановлении суда.

Иск к Иванке Трамп, ее компании IT Collection LLC, а также производителю обуви Marc Fisher Holdings подала итальянская компания Aquazzura. В компании посчитали, что Иванка скопировала дизайн их босоножек Wild Thing стоимостью почти 800 долларов.

Босоножки Wild Thing от Aquazzura

Признаки плагиата в Aquazzura увидели в модели Hettie за 150 долларов, которая была выпущена под собственной маркой Иванки Трамп.

Босоножки Hettie от Ivanka Trump Collection

В заявлении, поданном в суд на прошлой неделе, Иванка утверждала, что уже не занимает пост главы компании IT Collection LLC, поскольку полностью сосредоточилась на деятельности помощника президента США.

"Я не принимала участия в разработке концепции, дизайна и производстве или продаже босоножек Hettie ", - заявила Иванка, добавив, что эти обязанности лежат на производителе Marc Fisher Holdings.

Одежда и обувь под брендом Ivanka Trump выпускаются с 2007 года. Иванка также является основателем бренда Ivanka Trump Fine Jewelry, выпускающего ювелирные украшения.

Ранее сообщалось об опросе, согласно которому Иванка Трамп − самая популярная сотрудница Белого дома.

Источник: korrespondent.net
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