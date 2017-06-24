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24. 06. 2017

Непогода: обесточено почти 200 населенных пунктов

Из-за порывов ветра и дождя в результате срабатывания систем защиты линий электропередач, обесточено 188 населенных пунктов в 6 областях Украины.

Вчера на западную Украину обрушился шквальный ветер с грозами и градом. В результате ливней и шквалистого ветра произошло падение деревьев четырех районах в Закарпатской области.

Об этом сказано на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что во Львовской области без электроснабжения остались 82 населенных пункта, в Одесской – 58, Хмельницкой – 20, Тернопольской – 19, Кировоградской – 6, Волынской – 3.

К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, что около двух недель назад продолжительные ливни и сильный ветер на Закарпатье повредили жилые дома.

Источник: korrespondent.net
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