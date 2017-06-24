Авдеевка остается без газа уже больше двух недель

Авдеевка Донецкой до сих пор остается без газоснабжения, которое было прекращено 7 июня в результате обстрелов.

Об этом сказано на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что ремонтные работы невозможно провести из-за опасности для работников.

"По состоянию на 7 часов 24 июня газоснабжение в г. Авдеевка отсутствует, ремонтные работы подземного газопровода (диаметр 273 мм), который был поврежден 7 июня в результате боевых действий, не проводились в связи с опасностью для работников", - говорится в сообщении.

Отметим, что из-за отсутствия газоснабжения в Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация.