Лента RSS
Подписаться на ленту
24 июня 2017, суббота, 12:28
+19°C
Завтра +22°C
+19°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,15
24. 06. 2017

Американцам надоело расследование о России - опрос

Большинство американцев считают, что расследование конгресса о вмешательстве России в выборы президента США только вредит стране. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Harvard-Harris Poll, передает The Hill.

О том, что расследование "российского дела" наносит ущерб Америке считают 64 процента опрошенных; 56 процентов считают, что конгрессу и СМИ пора переключиться на другие темы.

73 процента американцев считают, что конгресс, сконцентрировавшись на расследовании, отвлекается об гораздо более важных тем, таких как здравоохранение, борьба с терроризмом, национальная безопасность, экономика. 

Как говорит директор Harvard-Harris Марк Пенн, граждан США интересует тема вмешательства России в выборы, однако они считают, что власти слишком на нее отвлекаются.

"Большинство полагают, что действия президента, если и были неподобающими, то не на столько, чтобы дело дошло до импичмента", - сказал Пенн.

Напомним, в середине мая рейтинг одобрения Трампа упал до минимума с момента инаугурации главы государства 20 января и составил всего 38 процентов.

Однако последний опрос показал, что деятельность Трампа одобряют 48 процентов американцев.

В апреле сообщалось, что, по данным опроса, большинство американских граждан уверено, что Россия вмешалась в выборы президента США. 

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Мир
Анекдот все анекдоты

– Девочки, а кто-нибудь встречался с мужчиной старшего возраста? Как это? Какие будут советы?

– Пенсия у них после 5-го.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.