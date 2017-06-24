Американцам надоело расследование о России - опрос

Большинство американцев считают, что расследование конгресса о вмешательстве России в выборы президента США только вредит стране. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Harvard-Harris Poll, передает The Hill.

О том, что расследование "российского дела" наносит ущерб Америке считают 64 процента опрошенных; 56 процентов считают, что конгрессу и СМИ пора переключиться на другие темы.

73 процента американцев считают, что конгресс, сконцентрировавшись на расследовании, отвлекается об гораздо более важных тем, таких как здравоохранение, борьба с терроризмом, национальная безопасность, экономика.

Как говорит директор Harvard-Harris Марк Пенн, граждан США интересует тема вмешательства России в выборы, однако они считают, что власти слишком на нее отвлекаются.

"Большинство полагают, что действия президента, если и были неподобающими, то не на столько, чтобы дело дошло до импичмента", - сказал Пенн.

Напомним, в середине мая рейтинг одобрения Трампа упал до минимума с момента инаугурации главы государства 20 января и составил всего 38 процентов.

Однако последний опрос показал, что деятельность Трампа одобряют 48 процентов американцев.

В апреле сообщалось, что, по данным опроса, большинство американских граждан уверено, что Россия вмешалась в выборы президента США.

Источник: korrespondent.net