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24. 06. 2017

СБУ провоцировала главреда "Страны" на взятку - журналист

На видео, опубликованном Генпрокуратурой после ареста Игоря Гужвы, нет вымогательства. Об этом в своем Facebook написал криминальный журналист Владимир Бойко, с 2014 года возглавлявший Общественный совет при ГПУ.

"Действительно, состав преступления есть. Но речь идет совсем не о том преступлении, о котором разглагольствовал Луценко. На видео - классический пример провокации взятки", - заявил Бойко.

Ранее ведомство Юрия Луценко опубликовало ряд видео, на которых человек, похожий на главреда "Страны", обсуждает оплату за снятие публикации.

По мнению Бойко, провокация взятки – это статья 370 уголовного кодекса, которая предусматривает до семи лет лишения свободы.

"На видео, которое было записано в ресторане … к Гужве обращается некий господин (можно не сомневаться, что это – агент СБУ) и уговаривает взять деньги в обмен на то, что Гужва снимет с сайта какую-то давнюю статью", - пишет Бойко, добавляя, что именно "агент" провоцировал на взятку, а не Гужва ее вымогал.

В этом случае, считает Бойко, главред "Страны" не несет никакой ответственности – даже в случае, если он в итоге взял деньги.

"Кстати, интересный нюанс: а как вообще было зарегистрировано уголовное производство, если Гужва ничего ни у кого не требовал (если бы требовал, пресс-секретарь Луценко уже бы обнародовала доказательства)? Гужва на видео даже сразу вспомнить не смог, которую публикацию его просят снять", - рассуждает журналист. 

По мнению Бойко, народный депутат Линько по просьбе своего "куратора из СБУ" написал заведомо ложное заявление о преступлении. На основании этого заявления было зарегистрировано уголовное производство и получено разрешение на проведение негласных следственных действй.

"И только после этого в Гужвы подослали агента СБУ со сладкими денежными предложениями", - считает Бойко. 

Источник: korrespondent.net
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