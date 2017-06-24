Возле патруля ОБСЕ прогремели взрывы

В Луганской области в населенном пункте Золотое-4 члены патруля миссии ОБСЕ стали свидетелями стрельбы из стрелкового оружия, минометов и автоматического гранатомета. Об этом говорится в отчете мисси за 23 июня.

Отмечается, что патруль в составе шести сотрудников на двух бронированных машинах находился на территории жилого района, на расстоянии около 300 метров к северу от участка разведения сил и средств в районе Золотого.

Утром, в 10.38, наблюдатели услышали интенсивный огонь из стрелкового оружия, два взрыва (выстрелы из миномета калибром 82 мм), и три выстрела из автоматического гранатомета типа АГС.

По данным миссии, выстрелы прозвучали на расстоянии около 100 метров.

Уже через пять минут сотрудники ОБСЕ слышала 3-4 очереди из крупнокалиберного пулемета, а затем многочисленные выстрелы из стрелкового оружия за 150-200 метров.

"По крайней мере одна пуля, которая, по оценке наблюдателей, была выпущена с юго-восточного направления, просвистела особенно четко и пролетела над их головами настолько низко, что им пришлось пригнуться", - говорится в отчете.

Команда СММ направилась к автомобилям и покинула этот район, следуя в направлении правительственного блокпоста.

По дороге европейские наблюдатели заметили, что военнослужащие направили свое оружие на юг в направлении участка разведения в районе Золотого.

"Два внедорожника, принадлежащих ВСУ, промчались на высокой скорости в направлении н.п.Золотое-4", - отметили наблюдатели.

В 10.46 патруль зафиксировал столб дыма, поднимавшийся в трех километрах, ориентировочно - на участке разведения в районе Золотого.

23 апреля в Донбассе на мине подорвалась машина ОБСЕ. В результате погиб один из представителей миссии, гражданин США, это первая смерть среди наблюдателей за все время конфликта на Донбассе.

Напомним, что в зоне проведения АТО на Донбассе с 00.00 24 июня вступило в силу очередное перемирие, названное "хлебным", так как связано с необходимостью уборки урожая.

Источник: korrespondent.net