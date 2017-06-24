СМИ сравнили цены на фрукты в Крыму и Херсоне

В Крыму черешня продается в несколько раз дороже, чем в Херсонской области, передает Крым.Реалии.

По данным российских властей, Крым потерял пятую часть урожая от апрельских заморозков. Как отмечают журналисты, еще часть урожая пропадет из-за града, который прошел в мае.

В Нижнегорском районе, который больше всего пострадал от заморозков, яблоки вымерзли полностью, также погибла большая часть персиков и черешень. Владельцам садоводств приходится увольнять рабочих.

Местные жители также жалуются на скудный урожай черешни.

Цены на крымских прилавках от 100 до 260 рублей за килограмм черешни (44-115 гривен).

"Оборзели наши продавцы. Здесь (в Крыму - ред.) такие бешеные цены на все. Я в шоке. Я был в Сочи, там на рынке стоит дешевле", - говорит один из покупателей.

В Херсонской области непогода уничтожила половину урожая, но ранние сорта черешни продаются по 25 гривен, отмечает издание. Поздние сорта дороже - максимум 75 гривен.

По данным издания, Херсонщина могла бы кормить Крым своей черешней, "но из-за преград на админ границе аграрии нашли другие рынки".

Ранее блогры показали цены на продукты питания в одном из супермаркетов Донецка.

Источник: korrespondent.net