Лента RSS
Подписаться на ленту
24 июня 2017, суббота, 13:57
+19°C
Завтра +22°C
+19°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,15
24. 06. 2017

СМИ сравнили цены на фрукты в Крыму и Херсоне

В Крыму черешня продается в несколько раз дороже, чем в Херсонской области, передает Крым.Реалии.

По данным российских властей, Крым потерял пятую часть урожая от апрельских заморозков. Как отмечают журналисты, еще часть урожая пропадет из-за града, который прошел в мае.

В Нижнегорском районе, который больше всего пострадал от заморозков, яблоки вымерзли полностью, также погибла большая часть персиков и черешень. Владельцам садоводств приходится увольнять рабочих.

Местные жители также жалуются на скудный урожай черешни.

Цены на крымских прилавках от 100 до 260 рублей за килограмм черешни (44-115 гривен).

"Оборзели наши продавцы. Здесь (в Крыму - ред.) такие бешеные цены на все. Я в шоке. Я был в Сочи, там на рынке стоит дешевле", - говорит один из покупателей.

В Херсонской области непогода уничтожила половину урожая, но ранние сорта черешни продаются по 25 гривен, отмечает издание. Поздние сорта дороже - максимум 75 гривен.

По данным издания, Херсонщина могла бы кормить Крым своей черешней, "но из-за преград на админ границе аграрии нашли другие рынки".

Ранее блогры показали цены на продукты питания в одном из супермаркетов Донецка. 

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

– Девочки, а кто-нибудь встречался с мужчиной старшего возраста? Как это? Какие будут советы?

– Пенсия у них после 5-го.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.