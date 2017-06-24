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24. 06. 2017

Путин рассказал о своей работе в КГБ

Российский президент Владимир Путин во время своей работы в органах внешней разведки СССР был связан с разведчиками-нелегалами. Об этом он рассказал в программе Вести в субботу.

"Вся моя работа в органах внешней разведки СССР была связана не просто со Службой внешней разведки, а именно с нелегальной разведкой. И я знаю, что это за люди... Отказаться от своей текущей жизни, отказаться от своих близких, от родных и покинуть страну на многие-многие годы, посвятить свою жизнь служению Отечеству не каждый может. Это могут только избранные", - сказал он.

Путин в 1985-1990 годах по линии Первого главного управления КГБ (внешняя разведка) работал в Дрездене в качестве директора местного Дома дружбы СССР-ГДР.

Источник: korrespondent.net
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