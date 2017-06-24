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24. 06. 2017

Украинец "взял золото" на научном конкурсе США

Украинский школьник "взял золото" на олимпиаде в США с прибором, который поможет очищать воду от разлившейся нефти, сообщает пресс-служба Минобразования.

Воспитанник Малой академии наук Украины Николай Иванченко представил изобретение на олимпиаде Genius, которая проходила в городе Освего.

Он рассказал, что его гидрофобный адсорбент будет собирать нефть в комочки, которые можно забрать из водоема любым механическим способом. Благодаря этому можно сохранить как воду, так и нефть.

Ранее сообщалось, что украинцы вошли в ТОП-25 самого масштабного ежегодного международного хакатона NASA Space Apps Challenge 2017.

Олимпиада Genius - это один из крупнейших научных конкурсов, в котором, помимо США, участвуют школьники со всего мира. В этом году в олимпиаде соревновались более 750 участников.

Олимпиада способствует глобальному пониманию экологических проблем и достижению устойчивости благодаря базовой науке, искусству, творческому письму, инженерии, дизайну и развитию бизнеса.

Источник: korrespondent.net
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