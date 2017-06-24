В Крыму 10 тысяч человек остались без света

В Крыму почти 10 тысяч человек остались без света в результате нарушения электроснабжения, вызванного погодными условиями. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ по Крыму.

"По состоянию на 11.30 электроснабжение нарушено в девяти населенных пунктах. Всего без электроснабжения находятся 9458 человек", - говорится в сообщении.

В Крыму было объявлено штормовое предупреждение из-за сильных ливней, гроз, шквального ветра до 25 м/с.

Накануне сообщалось, что из-за порывов ветра и дождя в результате срабатывания систем защиты линий электропередач, обесточено 188 населенных пунктов в шести областях Украины.

Источник: korrespondent.net