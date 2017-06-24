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24. 06. 2017

В логове ИГИЛ: видео с передовой битвы за Ракку

Боевики джихадистской группировки "Исламское государство" отчаянно защищают свою сирийскую "столицу" от продвигающихся к центру города подразделений Сирийских демократических сил, альянса курдских отрядов и арабских оппозиционных групп.

Отряды СДС поддерживаются американской авиацией и артиллерией.

Корреспондент Би-би-си Гэбриэл Гейтхаус в числе первых журналистов добрался до охваченного боями города.

Если Ракка падет, то это будет означать конец халифата ИГИЛ.

США на российском прицеле. Новый конфликт в Сирии

Источник: korrespondent.net
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