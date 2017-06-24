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24. 06. 2017

Подозреваемый по делу Гужвы отправлен под арест

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для Антона Филипковского, подозреваемого по делу главного редактора интернет-издания Страна.ua Игоря Гужвы, в виде домашнего ареста. Решение зачитал судья Владимир Бугиль в субботу, 24 июня.

Домашний арест для Филипковского избран на 2 месяца по месту проживания в Харькове. Судья пояснил свое решение тем, что у Филипковского просрочен загранпаспорт и он не сможет покинуть территорию Украины. Судья добавил, что тот безработный, поэтому может находиться дома круглые сутки.

Защита Гужвы рассчитывает, что суд изберет ему меру пресечения в виде назначения денежного залога.

В свою очередь Страна.ua сообщает, что Филипковский пошел на сделку со следствием. Источники издания в прокуратуре сообщили, что Филипковского могут переквалифицировать в главного свидетеля обвинения.

"Филипковский является ключевым игроком процесса. Он брал деньги у радикалов, вел какие-то переговоры, куда-то что-то нес", – заявила адвокат Гужвы Елена Лукаш.

По ее мнению, Филипковский может влиять на ход дела во время следствия, а также может сбежать. "У нас это есть в документах и вот все переиграно", – отметила она.

Напомним, Гужве официально вручено подозрение по делу о вымогательстве.

Источник: korrespondent.net
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