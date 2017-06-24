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24. 06. 2017

The Washington Post: ЦРУ знало о планах Москвы поддержать Трампа

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) еще в начале августа 2016 года, за три месяца до выборов президента страны, располагало информацией о планах Москвы вмешаться в предвыборную кампанию. Об этом сообщила американская газета The Washington Post.

По ее сведениям,  спецслужба уведомила тогдашнего хозяина Белого дома Барака Обаму о намерении президента РФ Владимира Путина помочь Дональду Трампу в его кампании.

Администрация Обамы, получив эту информацию, отказалась принимать какие-либо меры, опасаясь столкнуться с обвинениями в манипуляции мнением избирателей, пишет газета. Белый дом лишь призвал Москву воздержаться от вмешательства в американские выборы. После ряда предупреждений Кремль отказался от планов манипулировать непосредственно голосованием, считают бывшие сотрудники администрации США.

Однако после победы Трампа на президентских выборах в ноябре члены администрации Барака Обамы глубоко сожалели о том, что не приняли никаких контрмер против Москвы, указал в интервью газете бывший сотрудник Белого дома.

"Российское вмешательство было преступлением века, беспримерной и во многом успешной дестабилизирующей атакой на американскую демократию. Дело было очень быстро раскрыт, с помощью компьютерной экспертизы и данных спецслужб было установлено вмешательство Путина. Однако из-за резко отличающихся подходов Обамы и Трампа к этой проблеме Москве вряд ли грозят адекватные последствия", – указывает The Washington Post.

В свою очередь Дональд Трамп прокомментировал публикацию The Washington Times в своем микроблоге Twitter довольно лаконично. "Администрация Обамы задолго до 8 ноября знала о вмешательстве России в выборы и ничего не сделала. Почему?" – написал он.

Ранее сообщалось Обама в должности президента США в 2016 году одобрил разработку электронных мер против России. Речь идет о кибероружии – "цифровом эквиваленте бомбы".

Источник: korrespondent.net
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