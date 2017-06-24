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24. 06. 2017

Россияне будут ездить в Украину по биопаспортам

Россиян в будущем пропускать через границу в Украину только по биометрическим загранпаспортам и с одновременным контролем биометрических данных. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов во время открытия нового пограничного отдела Харьковского пограничного отряда Тополя, передает Радио Свобода.

"Пограничники пока рассчитывают технические детали и также рассчитывают, какое еще нужно техническое и материальное оборудование пока правительство определяется с введением визового режима (для граждан России, – ред.) для того, чтобы пересечении границы любым россиянином брать у них идентификационные признаки: или отпечатки пальцев, или скан сетчатки глаза", – сказал Турчинов.

По его словам, техническая работа для этого уже ведется. В то же время секретарь СНБО не назвал сроков введения такого комплекса проверки.

В свою очередь начальник Восточного регионального управления Госпогранслужбы Сергей Бидыло подтвердил, что в настоящее время уточняется комплекс оборудования для такой проверки, которое надо приобрести и внедрить.

Ранее Турчинов заявил, что готовится законопроект, касающийся проверок жителей ЛДНР и Крыма, желающих получить заграничный паспорт.

Источник: korrespondent.net
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