Колумбийские повстанцы отпустили голландских журналистов

Боевики колумбийской повстанческой группировки Армия национального освобождения (ELN) отпустили двух голландских журналистов, захваченных на прошлой неделе. 62-летний репортер Дерк Болт и 58-летний оператор Еугенио Фоллендер были переданы делегации колумбийского уполномоченного по правам человека, подтвердил министр иностранных дел Нидерландов Берт Кендерс.

"Они хорошо держатся, учитывая обстоятельства... Мы приступаем к работе, чтобы как можно быстрее вернуть их в Нидерланды", - заявил Кендерс, добавив, что колумбийские власти также приложили огромные усилия, чтобы вызволить журналистов.

На фотографиях, опубликованных офисом колумбийского омбудсмена, голландские журналисты запечатлены рядом с повстанцами и правозащитниками. Повстанцы объявили об освобождении голландских журналистов накануне, однако позже заявили, что "произошла ошибка".

О похищении двух голландских журналистов стало известно во вторник, 20 июня. Инцидент произошел на севере Колумбии, в муниципалитете Эль-Тарра на границе с Венесуэлой.

В интервью голландскому журналисту Эдвину Купману Болт сообщил, что сначала журналистов ограбили, а затем похитили. Большую часть времени их держали в помещении, но в один из дней им пришлось идти 14 часов, чтобы не столкнуться с военными, рассказал Болт.

По его словам, повстанцы вели себя уважительно и ни разу не угрожали иностранцам убийством.

Болт и Фоллендер - сотрудники телепрограммы "Пропавшие", выходящей на телеканале Kro-Ncrv. Программа занимается воссоединением родственников, потерявших связь.

ELN существует с 1964 года. Она считается второй по численности незаконной вооруженной группировкой в Колумбии, ведущей борьбу против правительства. Группировка, в частности, известна тем, что похищает иностранцев с целью выкупа.

Отметим, крупнейшая колумбийская повстанческая группировка - "Революционные вооруженные силы Колумбии" (FARC) - в 2016 году подписала мирное соглашение с властями страны.

Напомним, в начале недели боевики FARC сдали 60% своего оружия.

Источник: korrespondent.net