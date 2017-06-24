ОБСЕ: Южно-Донбасский водопровод поврежден

Беспилотник специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) обнаружил большую течь в Южно-Донбасском водопроводе. Об этом сообщается в Twitter мисси в субботу, 24 июня.

"Ремонт жизненно важен для 1,5 млн людей с обеих сторон линии столкновения", – отметили в СММ.

Заместитель миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что коммунальное предприятие готово к ремонту, а наблюдатели готовы содействовать и мониторить. "Люди ждут выполнения ремонтных работ - готовы ли стороны?" – отметил Хуг.

В мае из-за эскалации вооруженных столкновений и обстрелов были повреждены две водоочистные станции Южно-Донбасского водопровода – 400 тысяч человек, в том числе 104 тысяч детей, по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой области четверо суток были лишены доступа к безопасной питьевой воде.

Напомним, 11 июня Южно-Донбасский водопровод был остановлен из-за обесточивания насосной станции первого подъема в результате боевых действий.

Источник: korrespondent.net