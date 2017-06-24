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24. 06. 2017

Французская журналистка умерла после ранения в Мосуле

Французская журналистка Вероник Робер умерла от ранений, полученных при взрыве в иракском Мосуле. Робер скончалась в военном госпитале в пригороде Парижа, куда ее доставили после операции, проведенной в Багдаде, сообщила телерадиокомпания France Televisions, где работала журналистка.

Взрыв, в результате которого погибли также коллега Робер Стефан Вильнев и курдский журналист Бахтияр Аддад, прогремел в Мосуле 19 июня. Еще один французский журналист – Самюэль Форэ – получил ранения.

Робер неоднократно освещала военные конфликты на Ближнем Востоке, преимущественно в Ираке.

Власти Франции 20 июня объявили, что Вильнев будет посмертно награжден орденом Почетного легиона. По данным газеты Le Figaro, в Мосуле Робер вместе с коллегами снимала репортаж о французских исламистах, воюющих в Ираке.

Согласно данным организации "Репортеры без границ", с начала 2014 года в Ираке погибли 28 журналистов.

Ранее Пентагон заявил о гибели более 100 мирных жителей при авиаударе международной коалиции 17 марта в Мосуле.

Источник: korrespondent.net
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