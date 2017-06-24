Германия откладывает высылку мигрантов в Афганистан

Правительство Германии приняло решение отказаться от планировавшейся высылки в Афганистан мигрантов, получивших отказ в предоставлении убежища. Посольство ФРГ в Кабуле не может в достаточной мере поддержать прием возвращенных на родину афганцев из-за последствий теракта, произошедшего 31 мая. Об этом сообщает в субботу, 24 июня, немецкое издание Spiegel со ссылкой на источник в правительстве.

Ранее предполагалось, что самолет с мигрантами, которым германские власти отказали в убежище, может вылететь в Кабул из аэропорта Лейпциг/Халле 28 июня. Тем не менее, власти Германии не намерены принципиально отказываться от экстрадиции мигрантов и будут придерживаться этой политической стратегии.

МИД Германии не дает официальных подтверждений планируемым вылетам чартерных рейсов с мигрантами, получившими отказ в убежище, на борту, чтобы избежать возможных протестов, которые могут помешать процессу высылки. Кроме того, они опасаются побегов экстрадируемых.

Власти Германии объясняли проводимую высылку в Афганистан тем, что в стране существуют безопасные области, где могут быть размещены возвращенные назад афганцы, однако после разрушительного взрыва вблизи посольства, унесшего жизни больше 150 человек, временно приостановили экстрадицию в эту страну. Приостановка экстрадиции не касается уголовных преступников, лиц, потенциально угрожающих общественной безопасности и тех, кто сокрыл свои личные данные.

Ранее сообщалось, что Пакистан намерен начать строительство забора на общей с Афганистаном границе.

Источник: korrespondent.net