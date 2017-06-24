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24. 06. 2017

Израиль нанес удар армии Сирии

Армия обороны Израиля атаковала позиции правительственных войск Сирии в ответ на шальные снаряды, разорвавшиеся ранее на контролируемой Израилем территории Голанских высот. Об этом сообщает газета Haaretz в субботу, 24 июня

В Израиле назвали инцидент со снарядами неприемлемым и нарушающим суверенитет страны.

"Армия обороны Израиля не позволит даже попытаться навредить суверенитету Израиля и безопасности его жителей, и возлагает ответственность на Сирию за то, что обнаружилось на территории", – говорится в заявлении израильских военных.

В ответ ВВС Израиля атаковали танки сирийских войск и позиции, откуда велся огонь. Со стороны Израиля жертв нет.

Напомним, в конце мая военные Израиля провели успешный запуск ракеты для испытаний ее двигателя.

Источник: korrespondent.net
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