Киев выразил протест из-за визита Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины направило в Россию ноту протеста в связи с визитом президента РФ Владимира Путина на оккупированный полуостров Крым. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины в субботу, 24 июня.

"МИД выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом российской делегации во главе с Путиным на временно оккупированную РФ территорию Украины – Автономную Республику Крым 24 июня 2017 года", – говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, украинская сторона считает упомянутый визит и другие "поездки" российских чиновников в Крым грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, "циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права".

В министерстве подчеркнули, что в МИД Российской Федерации была направлена соответствующая нота протеста.

Напомним, сегодня посетил Путин аннексированный Крым, в частности, детский центр "Артек".

Источник: korrespondent.net