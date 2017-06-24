Лента RSS
Подписаться на ленту
24 июня 2017, суббота, 20:03
+17°C
Завтра +22°C
+17°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,15
24. 06. 2017

Смертник из Манчестера изготовил бомбу по инструкциям из интернета

Салман Абеди изготовил бомбу, при помощи которой он устроил теракт на концерте в британском Манчестере, пользуясь видеоинструкцией на платформе в Youtube, а также информацией, полученной в Darknet, так называемой "темной зоне" интернета. Об этом в субботу, 24 июня, сообщили сразу несколько СМИ Великобритании.

В полиции изначально полагали, что самодельное взрывное устройство было подготовлено профессионалом и передано Абеди. Спецслужбы опасались, что это человек может оставаться на свободе, что грозит новыми терактами. Однако, как удалось выяснить, Абеди сам собрал бомбу, пользуясь видеозаписями с инструкциями, которые, по данным полиции, были еще доступны в Facebook и Youtube в течение нескольких дней после теракта.

"У этого парня была неустойчивая психика. Он погрузился в интернет и вытащил оттуда множество инструкции", - рассказал представитель британских правоохранительных органов газете The Times.

Взрывное устройство, помещенное в рюкзак, который находился на спине Абеди было начинено множеством металлических поражающих элементов, из-за чего теракт и имел столь трагические последствия.

Напомним, в результате теракта на стадионе "Манчестер Арена" 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде погибли 22 человека, 64 были ранены. Среди погибших и пострадавших множество детей и подростков. 

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Мир
Анекдот все анекдоты

– Девочки, а кто-нибудь встречался с мужчиной старшего возраста? Как это? Какие будут советы?

– Пенсия у них после 5-го.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.