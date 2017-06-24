Лента RSS
Подписаться на ленту
24 июня 2017, суббота, 21:30
+17°C
Завтра +22°C
+17°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,15
24. 06. 2017

Шварценеггер и Макрон объединились против Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон нанес еще один удар по политике президента США Дональда Трампа в отношении изменения климата – на этот раз при поддержке звезды Голливуда Арнольда Шварценеггера, вместе с которым французский президент записал видеоролик.

Макрон резко критиковал решение президента США о выходе из Парижского соглашения 2015 года по климату. В начале июня в соцсетях обрел огромную популярность лозунг Макрона "Сделаем нашу планету снова великой!", в котором французский лидер обыграл главный лозунг президентской кампании Трампа "Сделаем Америку снова великой!" и закрепил за собой репутацию "анти-Трампа".

Менее чем за 24 часа его лозунг "Сделаем нашу планету снова великой" ретвитнули более 140 тысяч. раз, что оставило далеко позади предыдущего обладателя рекорда – телеведущего Сирила Хануну.

В новом видеоролике к заявлению Макрона присоединяется легенда Голливуда Арнольд Шварценеггер, главный герой фильма "Терминатор".

В размещенном в соцсетях 10-секундном клипе знаменитый киноактер и бывший губернатор Калифорнии заявляет, что для него "настоящая честь" встретиться с Макроном, и что они будут "работать вместе ради чистой энергии будущего".

Клип сопровождается надписью "С президентом Макроном, великим лидером!"

Напомним, решение Трампа о выходе из Парижского климатического соглашения вызвало волну всеобщего осуждения и спровоцировало многочисленные марши протеста.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Мир
Анекдот все анекдоты

– Девочки, а кто-нибудь встречался с мужчиной старшего возраста? Как это? Какие будут советы?

– Пенсия у них после 5-го.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.