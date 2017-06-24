Шварценеггер и Макрон объединились против Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон нанес еще один удар по политике президента США Дональда Трампа в отношении изменения климата – на этот раз при поддержке звезды Голливуда Арнольда Шварценеггера, вместе с которым французский президент записал видеоролик.

Макрон резко критиковал решение президента США о выходе из Парижского соглашения 2015 года по климату. В начале июня в соцсетях обрел огромную популярность лозунг Макрона "Сделаем нашу планету снова великой!", в котором французский лидер обыграл главный лозунг президентской кампании Трампа "Сделаем Америку снова великой!" и закрепил за собой репутацию "анти-Трампа".

Менее чем за 24 часа его лозунг "Сделаем нашу планету снова великой" ретвитнули более 140 тысяч. раз, что оставило далеко позади предыдущего обладателя рекорда – телеведущего Сирила Хануну.

В новом видеоролике к заявлению Макрона присоединяется легенда Голливуда Арнольд Шварценеггер, главный герой фильма "Терминатор".

В размещенном в соцсетях 10-секундном клипе знаменитый киноактер и бывший губернатор Калифорнии заявляет, что для него "настоящая честь" встретиться с Макроном, и что они будут "работать вместе ради чистой энергии будущего".

Клип сопровождается надписью "С президентом Макроном, великим лидером!"

Напомним, решение Трампа о выходе из Парижского климатического соглашения вызвало волну всеобщего осуждения и спровоцировало многочисленные марши протеста.

Источник: korrespondent.net