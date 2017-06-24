В Лондоне еще почти 30 пожароопасных зданий

Почти 30 высотных зданий в Великобритании признали не отвечающими противопожарным нормам из-за облицовки. Об этом сообщает Reporter, ссылаясь на информацию Министерства по делам общин и местного самоуправления.

"Около 27 высотных зданий по всей стране потерпели неудачу в испытаниях противопожарной безопасности, которые проводятся после пожара в Лондоне", – говорится в сообщении.

Согласно информации издания, более 3 тыс. жителей Chalcots Estate на севере Лондона столкнулись с временным размещением из-за эвакуации четырех блоков здания.

Руководитель совета Кемден Джордж Гулд сказал, что около 600 квартир были эвакуированы из-за опасений по поводу легковоспламеняющейся внешней облицовки, изоляции, газовых труб и противопожарных дверей. Кроме того, 83 домохозяйства отказались от эвакуации.

Напомним, в ночь на 14 июня вспыхнул сильный пожар в жилом доме Grenfell Tower в Лондоне, где проживали от 400 до 600 человек. Тушение огня продолжалось более двух суток.

Источник: korrespondent.net