День в АТО: погибли два украинских бойца

Позиции украинских военных на Донбассе за субботу, 24 июня, несмотря на "хлебное перемирие", обстреляли шесть раз. Об этом сообщает пресс-центра штаба АТО на своей странице в Facebook вечером в субботу.

"Несмотря на достигнутые на днях договоренности о соблюдении перемирия с сегодняшнего дня, 24 июня, российско-террористические бандформирования все же не смогли в полном объеме выполнить взятые на себя обязательства. С начала суток боевики шесть раз открывали огонь по подразделениям сил АТО", – говорится в сообщении.

По данным штаба, нарушения зафиксированы только на донецком и луганском направлениях. Обстрелы осуществлялись до 8.00 – на донецком направлении боевики ночью обстреляли один из опорных пунктов сил АТО в южном пригороде Авдеевки из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. На рассвете они вели огонь по оборонным укреплениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле Верхнеторецкого.

На луганском направлении незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции сил АТО в районе Катериновки, Крымского и Троицкого.

"К сожалению, не обошлось сегодня без потерь среди украинских защитников. В ходе боевых действий двое военнослужащих ВСУ погибли. Один воин в результате вражеского обстрела получил ранения. Еще один боец сил АТО получил боевую травму", – говорится в сообщении.

В свою очередь в самопровозглашенной ЛНР заявляют, что украинские спецслужбы готовят провокации против наблюдателей СММ ОБСЕ на границе с Крымом.

Напомним, на Донбассе началось "хлебное перемирие", названное так в связи с необходимостью уборки урожая.

Источник: korrespondent.net