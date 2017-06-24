На британский парламент совершили кибератаку

Британские чиновники расследуют субботнюю кибератаку на парламент страны после обнаружения "несанкционированных попыток доступа к аккаунтам пользователей из парламента". Об этом сообщает AP.

Как отмечает пресс-секретарь Палаты общин, инцидент затронул законодателей и возможность сотрудников парламента регистрироваться и использовать их электронную почту. Пока не ясно, сколько людей было затронуто, и какова степень ущерба.

В заявлении говорится, что удаленный доступ к электронной почте отключен, чтобы защитить сеть.

"У нас есть системы для защиты учетных записей депутатов и сотрудников и предпринимаются необходимые шаги для защиты наших систем", – сказано в сообщении.

Национальный центр кибербезопасности и Агентство по борьбе с преступностью расследует этот инцидент.

Ранее российские хакеры похитили личные данные нескольких тысяч британских политиков, дипломатов и высокопоставленных служащих полиции. Пароли, обеспечивающие доступ к аккаунтам в таких соцсетях, как LinkedIn или MySpace, а также в других онлайн-сервисах, были выставлены на продажу на специализированных русскоязычных интернет-платформах.

Источник: korrespondent.net