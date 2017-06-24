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24. 06. 2017

ЕС пригрозил странам, не принимающим обратно мигрантов

Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза подтвердили готовность "использовать все возможные рычаги", чтобы оказать давление на государства, противодействующие возвращению на их территорию незаконных мигрантов. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Речь идет о "прагматичных договоренностях с третьими странами", не входящими в состав Евросоюза, а также о двусторонних соглашениях с ними, заключаемыми государствами - членами сообщества.

При этом в качестве механизма воздействия "по мере необходимости" может использоваться "пересмотр визовой политики", предупредили в Брюсселе.

Как уточняет агентство Reuters, такие страны, как Бангладеш и Нигерия, зачастую не желают принимать обратно своих граждан, которым отказано в праве пребывания на территории ЕС.

По словам дипломатов, изменения в визовых правилах могут коснуться, в частности, членов правящих элит, регулярно посещающих Европу.

Ранее Агентство по делам беженцев ООН сообщило, что число беженцев, просителей убежища и внутренне перемещенных лиц в мире по итогам 2016 года составило рекордные 65,6 млн человек.

Источник: korrespondent.net
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