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24. 06. 2017

Дело Гужвы. ГПУ обнародовала новое видео

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган обнародовала еще одно видео встречи главного редактора Страна.ua Игорь Гужва с собеседником относительно непубликации компрометирующих материалов против нардепов.

На новом видео лучше видно, что в разговоре участвует именно Гужва. Также видно, как он кладет на соседний стул сумку в начале разговора.

"В предыдущих видео кто-то не узнавал главного фигуранта уголовного производства о вымогательстве взятки. На этом же видео и ответ – чья это женская сумочка на стуле", – отметила Сарган.

Напомним, 22 июня Гужву задержали по подозрению в вымогательстве 10 тысяч за неразмещение компрометирующих нардепа от Радикальной партии Дмитрия Линько материалов. По словам самого Гужвы, представители Линько предлагали редакции 20 тысяч долларов за то, чтобы она не публиковала критический материал. По версии главреда, когда посредники получили отказ – сфальсифицировали обвинение в вымогательстве.

Источник: korrespondent.net
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