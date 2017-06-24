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24. 06. 2017

Египет согласился отдать Саудовской Аравии два острова

 
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ратифицировал соглашение о передаче Саудовской Аравии двух незаселенных островов в Красном море, сообщает Интерфакс.
 
На прошлой неделе парламент Египта одобрил соглашение с Эр-Риядом о передаче Саудовской Аравии двух островов – Тиран и Санафир.
 
Между тем, в январе этого года Верховный суд Египта отверг предложенный правительством проект передачи этих территорий. Тогда в суде отметили, что правительство не предоставило достаточных доказательств в пользу заявлений о том, что острова всегда были территорией Саудовской Аравии.
 
Ранее в египетском правительстве заявляли, что острова перешли под контроль Египта лишь в 1950 году, и что договор об их передаче Саудовской Аравии принес бы экономическую пользу Египту.

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Ранее сообщалось, что США передадут Японии часть острова Окинава.

Источник: korrespondent.net
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