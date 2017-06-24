В США предложили выйти из заключенного с РФ договора по ракетам



Ряд американских конгрессменов направили в Белый дом предложение о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, пишет Politico. Ряд американских конгрессменов направили в Белый дом предложение о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, пишет Politico.

"С нашей стороны было бы безответственно соблюдать договор, который давно оставил позади единственный участник, помимо нас", – заявил изданию член палаты представителей и глава ключевого комитета по ядерным вооружениям Майк Роджерс, который подготовил соответствующий законопроект.

Аналогичный документ разработал сенатор Том Коттон, который предлагает официально объявить о нарушении Россией договора и подумать о передаче союзникам США ракетных технологий. В свою очередь, демократы в комитете по вооруженным силам палаты представителей предложили Белому дому подумать над санкциями.

Тем не менее многие конгрессмены выступают против такого шага.

"Внутри администрации Трампа затевается жесткое обсуждение, нужно ли выходить из еще одного международного договора. Этот договор с Россией является краеугольным в деле разоружения, запрещая целый класс ядерных ракет", – пишет издание.

В Пентагоне, Госдепартаменте и совете по национальной безопасности в Белом доме скептически относятся к такой мере и призывают подумать о последствиях такого шага, который в теории может привести к гонке вооружений.





США созывают первую за 16 лет встречу с Россией по ракетам Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером СССР Михаилом Горбачевым и отменял разработку и установку ракет с дальностью от 500 до 5,5 км.

В феврале 2017 года США обвинили Россию в нарушении договора, так как Москва разместила запрещенные ракеты вблизи границ с Европой.

Источник: korrespondent.net