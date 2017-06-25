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25. 06. 2017

Порошенко собирается с рабочим визитом во Францию

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 26 июня, осуществит рабочий визит во Францию, где встретится с президентом Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба главы государства.

"26 июня 2017 президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочий визит во Францию", – говорится в сообщении.

Программой визита предусмотрены встречи президента Украины с новоизбранным президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Эдуардом Филиппом и главой сената Жераром Ларше.

Зато раньше Путина. Как Порошенко съездил к Трампу

Как сообщал Корреспондент.net, Макрон планирует встречу в нормандском формате (Франция, Германия, Украина, Россия) перед саммитом G20, который состоится 7-8 июля в Гамбурге. Президент Франции хочет лучше понять, на каком этапе находится урегулирование украинской проблемы.

Источник: korrespondent.net
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