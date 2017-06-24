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24. 06. 2017

Подозреваемый в госизмене полковник Безъязыков объявил голодовку

Подозреваемый в государственной измене полковник ВСУ Иван Безъязыков, который находится в Лукьяновском СИЗО, объявил бессрочную голодовку. Об этом сообщила супруга заключенного Маргарита Кушнирова, передает Громадське ТВ.

По словам женщины, голодовку объявил не только Безъязыков, но и "бойцы Торнадо и другие люди".

Кушнирова отметила, что состояние здоровья мужа не позволяет объявлять голодовку, и не знает, есть ли в СИЗО врач и следит ли он за здоровьем Безъязыкова.

"Сейчас мы договорились, если ему становится плохо, то он прекращает голодовку", – отметила жена полковника ВСУ.

В последний раз Кушнирова видела мужа в начале мая.

Напомним, Безъязыкова освободили из плена сепаратистов, в котором он пребывал два года, в июле 2016 года. Через несколько месяцев полковника задержали по подозрению в работе на ДНР.

Подполковника ВСУ осудили на восемь лет за госизмену

Следователи СБУ сообщили Безъязыкову о подозрении в совершении государственной измены.

Источник: korrespondent.net
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