СМИ узнали причину заморозки залога за Евровидение

Залоговую сумму в 15 миллионов евро, которую Киев предоставил в качестве гарантии подготовки и проведения Евровидения-2017, могли заморозить на счетах в Швейцарии в связи с иском европейского информационного телеканала Euronews к Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ). Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В то же время генеральный директор канала Михаэль Петерс прямо не опроверг эту информацию, пообещав прокомментировать ситуацию в надлежащее время.

В Национальной общественной телерадиокомпании Украины заявили, что, вопреки сообщениям ряда российских СМИ, Европейский вещательный союз (EBU) не был инициатором блокирования средств на швейцарских счетах. По оценкам EBU, песенный конкурс в Киеве прошел успешно. Телекомпания получила соответствующее подтверждение с благодарностью от организации общественных вещателей.

"Процедура наложения ареста инициирована не Европейским вещательным союзом, а третьей стороной, которую мы пытаемся установить", – говорится в письменном ответе телерадиокомпании.

Напомним, Женевское управление принудительного взыскания задолженности наложило арест на 15 миллионов евро, предоставленных в качестве финансовой гарантии качественного проведения Евровидения-2017.



В Украине прокомментировали арест залога за Евровидение 2017

Международный конкурс Евровидение-2017 оказался одним из самых бюджетных за последнее десятилетие. Украина потратила на его проведение 20,4 млн евро.

Источник: korrespondent.net