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25. 06. 2017

Полиция Брюсселя открыла огонь по водителю, попытавшемуся совершить наезд

 
Полицейские открыли огонь по водителю автомобиля в Брюсселе, который попытался наехать на них, сообщает La Libre.
 
Инцидент произошел в районе вокзала Брюссель – Запад. Полицейские планировали проверить документы водителя Mercedes, однако при их приближении он резко набрал скорость и попытался совершить на них наезд.
 
Водитель скрылся с места преступления, его поиск продолжается.
 
В полиции полагают, что регистрационный номер автомобиля был ворованный, так как не соответствовал типу транспортного средства, что и привлекло внимание полицейских.

Наезд на толпу в Лондоне: один пострадавший умер
 
Напомним, ранее в Париже автомобиль протаранил полицейский фургон.

Источник: korrespondent.net
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